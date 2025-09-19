Neuauflage für „FrauTiroler“
100.000 Euro für Projekte gegen Gewalt: Tiroler Versicherung will Frauen mit Preis stärken
Stellten die Initiative vor: Tiroler-Marketingleiterin Stefanie Trenkwalder, Andrea Laske (Gewaltschutzzentrums Tirol) und der Tiroler-Versicherung-Vorstände Isolde Stieg und Franz Mair (v.l.).
© TIROLER/Raggl
Soziale Projekte fördern, die Kinder und Frauen unterstützen: Das will die Tiroler Versicherung mit einer Neuauflage ihrer Initiative „FrauTiroler“ erreichen. Der Schwerpunkt liegt auf Hilfe gegen Gewalt.