Evaluierung angekündigt
Was ist vor vier Jahren im SOS-Kinderdorf in Imst passiert?
Wer wurde 2021 über das Fehlverhalten gegenüber Kindern informiert? Kam es damals zu Anzeigen? Diese Fragen drängen sich nach Bekanntwerden der Vorwürfe auf.
© WOLFGANG JANNACH
Nach Medienberichten über Misshandlungen in einem SOS-Kinderdorf in Kärnten, ist nun der Standort in Imst in den Fokus gerückt: Auch dort sei es vor vier Jahren zu physischer und psychischer Gewalt gegen Kinder gekommen. Das sorgt aktuell für mehr Fragen als Antworten.