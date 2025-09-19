Kontroversen im Gemeinderat
Mit knappestmöglicher Mehrheit beschlossen: Kirchplatz in Wattens wird dauerhaft autofrei
Geschäfte und Gastronomiebetriebe am Kirchplatz müssen sich dauerhaft auf eine autofreie Zone einstellen.
© Michael Domanig
Mit 10:9 Stimmen hat der Wattner Gemeinderat am Donnerstagabend für eine permanente autofreie Zone am Kirchplatz gestimmt. In der Sitzung prallten noch einmal alle Pro- und Kontra-Argumente aufeinander – die Marktgemeinde bleibt in dieser brisanten Frage gespalten.