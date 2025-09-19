Brigitte Macron will vor Gericht Beweise vorlegen, dass sie kein Mann ist

Das französische Präsidentenpaar wehrt sich vor Gericht gegen die Behauptungen einer rechten US-Influencerin. Diese behauptet unter anderem, Brigitte Macron sei als Mann geboren worden.

Im Rechtsstreit des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und seiner Ehefrau Brigitte mit der rechten US-Influencerin Candace Owens um Verleumdung könnten vor Gericht Fotos von Brigitte gezeigt werden. „Das sind alles Materialien, die wir beabsichtigen, vor Gericht vorzulegen, damit es alle sehen können“, sagte Macron-Anwalt Tom Clare im BBC-Podcast „Fame Under Fire“.

Clare war zuvor nach Fotos gefragt worden, die Brigitte gegebenenfalls schwanger oder beim Großziehen ihrer Kinder zeigten. Das französische Präsidentenpaar klagt im US-Bundesstaat Delaware unter anderem gegen Owens Behauptung, Brigitte Macron sei als Mann geboren worden. Sie werfen ihr vor, wissentlich Falschbehauptungen verbreitet zu haben. Auf Gesuche der Macrons, die Inhalte zurückzuziehen, habe sie mit weiteren Unwahrheiten reagiert, hieß es in Gerichtsdokumenten, die mehreren US-Medien vorlagen. So habe sie etwa behauptet, dass Brigitte und Emmanuel Macron miteinander verwandt seien.

Die rechte Influencerin Candace Owens fiel in der Vergangenheit unter anderem durch falscher Behauptungen über den Holocaust oder Muslime auf. © IMAGO/Jasper Colt/USA TODAY

Die Macrons seien durch diese Behauptungen zum Opfer einer „globalen Erniedrigungs-Kampagne“ geworden, die „invasiv, entmenschlichend und zutiefst unfair“ sei, heißt es in der Klage, die 22 Anklagepunkte umfasst. Owens hielt nach Bekanntwerden der Klage an ihren Aussagen fest.

Wissenschaftliches Gutachten vorgesehen

In dem Verfahren soll es neben den Aussagen von Emmanuel und Brigitte Macron auch ein wissenschaftliches Expertengutachten geben, sagte Anwalt Clare. Der Jurist ging nicht darauf ein, wie genau dieses aussehen wird. „Es ist natürlich unglaublich zudringlich für diese Familie, ins Gericht zu gehen und diese Beweise vorzulegen“, kommentierte der Anwalt. Die Klage sei aber nicht leichtfertig eingereicht worden, sondern vollständig durchdacht gewesen.

