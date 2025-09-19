Treffen in Samnaun/Ischgl: Unternehmerinnen vernetzen sich über drei Länder hinweg

Über 50 Unternehmerinnen aus Tirol, Südtirol und der Schweiz trafen sich Mitte September zum achten grenzüberschreitenden Netzwerktreffen von Frau in der Wirtschaft Landeck. Die zweitägige Veranstaltung in der Grenzregion Samnaun/Ischgl bot neben wirtschaftlichem Austausch auch kulturelle und kulinarische Highlights.

Die Anreise über die ursprüngliche Route durch die Schweiz bildete bereits den Auftakt für ein erlebnisreiches Programm des grenzüberschreitenden Netzwerktreffens von Frau in der Wirtschaft Landeck. In Samnaun erhielten die Teilnehmerinnen durch Kulturbeauftragten Arno Jäger humorvolle Einblicke in die Geschichte und wirtschaftliche Entwicklung des Ortes. Anschließend nutzten die Unternehmerinnen die Gelegenheit, das Talmuseum zu besichtigen oder die Duty-free-Angebote in Samnaun zu erkunden.

Bergkulisse als Rahmen für Wirtschaftsaustausch

Ein besonderes Highlight stellte die Fahrt mit dem Twinliner-Doppelstocklift auf den 2.550 Meter hohen Alp Trider Sattel dar. Dort erwartete die Teilnehmerinnen nicht nur ein informativer Überblick über die Entwicklung des Skigebiets und den Zusammenschluss mit Ischgl, sondern auch ein kulinarisches Erlebnis mit dem Graubündner Gericht „Capuns“ aus dem Programm „Kulinarisches Paznaun“.

Nach der Überfahrt mit mehreren Sesselliften und Seilbahnen stand in Ischgl der Besuch des Seilbahnmuseums auf dem Programm, bevor der Tag in der Silvretta Therme seinen Abschluss fand. Dort gab Günther Zangerl, Vorstandsmitglied der Silvretta Seilbahnen AG, Einblicke in die Entwicklung der Silvretta Arena auf Paznauner Seite.

Netzwerken in entspannter Atmosphäre

Bei einem gemeinsamen Abendessen in der Grill-Lounge der Therme hatten die Unternehmerinnen ausreichend Zeit, Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen auszutauschen. Rund die Hälfte der Teilnehmerinnen übernachtete in Ischgl und nahm am zweiten Tag an einer Dorfbesichtigung teil, die Bürgermeister Werner Kurz persönlich leitete. Anschließend teilte sich die Gruppe: Einige Unternehmerinnen begaben sich auf eine geführte Bike-Tour, während andere die Entspannung in der Silvretta Therme suchten.

„Das Netzwerktreffen hat gezeigt, wie wertvoll grenzüberschreitender Austausch für unsere Unternehmerinnen ist – und wie stark wirtschaftliche Kooperation Regionen verbinden kann“, betonte Petra Erhart-Ruffer, Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Landeck.