Junge Frau in Innsbruck von Auto erfasst, Polizei sucht nach Zeugen

Vor knapp einer Woche wurde eine junge Frau von einem Auto in Innsbruck angefahren und verletzt. Der Lenker beging Fahrerflucht, die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Fall von Fahrerflucht beschäftigt derzeit die Innsbrucker Polizei. Am vergangenen Mittwoch wurde eine 18-jährige Fußgängerin im Innsbrucker Stadtteil Wilten im Bereich der OMV-Tankstellenausfahrt von einem Auto angefahren. Beim Ausparken wurde die junge Frau mit dem linken Heck erfasst und verletzt. Der Lenker des Fahrzeugs fuhr anschließend weiter, ohne anzuhalten.

Bei der Person hinter dem Steuer handle es sich nach Aussage der Fußgängerin um einen Mann zwischen 40 und 60 Jahren mit weißgrauen kurzen Haaren und einem Vollbart. Das Fahrzeug wurde als schwarzer Kombi beschrieben.