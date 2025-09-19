Jetzt Bilder hochladen
Nochmals baden, auf den Berg oder in den Gastgarten: Schickt uns eure Fotos vom Sommer-Finale
Am Montagabend beginnt offiziell der Herbst. Doch zuvor feiert der Sommer noch ein Comeback in Tirol. Ein kräftiges Hoch heizt Tirol mit bis zu 30 Grad ordentlich ein. Ideales Freizeitwetter also. Wie verbringt ihr das Wochenende? Ob Baden, Wandern oder sonstige Aktivitäten – wir suchen die besten Leserfotos für unsere Galerie.
