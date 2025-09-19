Jetzt Bilder hochladen

Nochmals baden, auf den Berg oder in den Gastgarten: Schickt uns eure Fotos vom Sommer-Finale

Am Montagabend beginnt offiziell der Herbst. Doch zuvor feiert der Sommer noch ein Comeback in Tirol. Ein kräftiges Hoch heizt Tirol mit bis zu 30 Grad ordentlich ein. Ideales Freizeitwetter also. Wie verbringt ihr das Wochenende? Ob Baden, Wandern oder sonstige Aktivitäten – wir suchen die besten Leserfotos für unsere Galerie.

Tipps für das Wochenende in Tirol

Hier wird der Sommer verlängert

Letzte Chance für Wasserratten: Diese Tiroler Freibäder haben am Wochenende noch geöffnet

🗓️ Unsere Event-Tipps

Nena, Nino, Nina, Knödelfest und zahlreiche Almabtriebe: Das ist los in Tirol