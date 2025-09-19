Nach Schüssen in Wien: Auch 24-jährige Tochter verstorben

Bluttat in der Familie fordert zweites Todesopfer. Das Obduktionsergebnis für den Täter ist noch ausständig.

Wien – Im Fall der tödlichen Schüsse in Wien-Leopoldstadt am Dienstagabend ist auch die 24-jährige Tochter der getöteten 44-Jährigen im Krankenhaus ihren schweren Kopfverletzungen erlegen. Das bestätigte das Spital am Freitag. Der ebenfalls 44-jährige Täter und Ehemann sowie Vater der Opfer war nach der Tat und einem Schusswechsel mit der Polizei tot aufgefunden worden. Er dürfte Suizid begangen haben, das Obduktionsergebnis war aber noch ausständig.

Trennung als Auslöser

Der Bluttat war ein lautstarker Streit in dem Mehrparteienhaus in der Vorgartenstraße vorausgegangen. Dabei erschoss der Serbe seine gleichaltrige Frau, die sich von ihm getrennt hatte und die Scheidung wollte. Auch seine 24-jährige Tochter und deren 26-jähriger Freund, der weniger schwer verletzt wurde, wurden getroffen.

Der 44-Jährige flüchtete nach der Bluttat aus der Wohnung, Nachbarn alarmierten die Polizei. Die eintreffenden Beamten wurden auf der Straße auf den Täter aufmerksam. Als sie ihn aufforderten, stehenzubleiben, zielte er mit einer Waffe auf sie und schoss. Ein Polizist erwiderte das Feuer, woraufhin der 44-Jährige mit einem weißen Mercedes flüchtete und dann in der Nähe stoppte. Der 44-Jährige wurde tot in seinem Auto gefunden, die Waffe lag neben ihm. Gegen den Mann bestand seit längerer Zeit ein Waffenverbot. (APA)