Buntes Spektakel am Himmel: Ballon Cup wieder zu Gast im Brixental

Das Brixental wird vom 20. bis 27. September 2025 wieder zum Treffpunkt für Ballonfahrer und -enthusiasten. Der 36. Internationale Ballon Cup lockt rund 30 Teams aus sieben Nationen in die Region.

Kirchberg in Tirol – Eine Woche lang verwandelt sich die Tiroler Berglandschaft in eine beeindruckende Kulisse für das internationale Ballonfestival. Teams aus Österreich, Deutschland, Großbritannien, Belgien, Frankreich, der Schweiz und der Slowakei messen sich in verschiedenen Wettbewerben und demonstrieren ihre fliegerischen Fähigkeiten hoch über dem Brixental.

Doch nicht nur in der Luft wird einiges geboten. Am Samstag, den 20. September, sorgen von 10 bis 12 Uhr kleine Modellballone am Kirchberger Dorfplatz für Begeisterung bei Groß und Klein. Die detailgetreuen Miniaturausgaben der großen Ballone sind ein besonderer Blickfang und faszinieren besonders die jüngsten Besucher*innen.

Nacht der Ballone

Ein Highlight des Festivals ist die "Nacht der Ballone" am Samstagabend (20. September) ab 19.30 Uhr am Stöcklfeld in Kirchberg. Bei diesem spektakulären Event erleuchten zunächst Modellballone den Abendhimmel, bevor die großen Heißluftballone mit einer eindrucksvollen Feuershow den Nachthimmel erhellen. Bei schlechtem Wetter stehen der 21. oder 24. September als Ersatztermine bereit.

Familienfreundlich geht es am 21. September weiter: Ab 13.30 Uhr steigt das Libro-Kinderfest am Startfeld bei der Seefeldstube in Kirchberg. Die kleinen Gäste dürfen sich auf Kinderschminken, eine spannende Ballon-Rallye sowie Popcorn- und Zuckerwattestationen freuen. Auch hier bereichern die kleinen Modellballone und besondere Ballonformen das Programm.

Umfangreiches Programm

Für Frühaufsteher bietet sich am Dienstag, den 23. September, um 06.15 Uhr die Gelegenheit, eine Sonnenaufgangsfahrt zu beobachten. Weitere Starts sind an den folgenden Tagen in Brixen im Thale, Kirchberg und Westendorf geplant.