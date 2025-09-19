Wanderer fanden im Trentino tote Bärin in dem Wald, in dem Jogger getötet wurde

Die Forstbehörde des Landes Trentino hat die Untersuchung zur Todesursache aufgenommen.

In den Wäldern von Caldes im Val die Sole wurde eine tote Bärin gefunden. Dort, wo im April 2023 ein 26-jähriger Jogger von der Bärin JJ4 angegriffen und getötet worden war. Eine Gruppe Wanderer hat den Kadaver entdeckt. Die Forstbehörde des Landes Trentino hat die Untersuchung zur Todesursache aufgenommen, berichtet stol.it. Die Laboruntersuchungen laufen bereits.

Das erwachsene Tier könne demnach eines natürlichen Todes gestorben sein. Möglich sei aber auch, dass es von einem anderen Tier attackiert worden sei. Bereits vor zwei Jahren sei laut stol.it ein Großraubtier beim Angriff von einem anderen Bären tödlich verletzt worden. Nachdem 2023 eine weitere Bärin verendet aufgefunden worden war, hat die Staatsanwaltschaft Trentino Anklage gegen zwei Jäger erhoben.

Gesetzesentwurf zur Tötung von Bären

Laut Schätzungen sind im Trentino mehr als 100 Bären unterwegs. Zuletzt wurde ein Gesetzesentwurf gebilligt, der die Ausbreitung der Bärenpopulation eindämmen soll. Er sieht die Möglichkeit vor, bis zu acht Tiere pro Jahr zu töten. Laut Entwurf obliegt es dem Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti, die Keulung problematischer Exemplare anzuordnen. (TT.com, APA)