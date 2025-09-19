Wiesn-Wissen kompakt
Ursprünge, Bierpreise, No-Gos: Was man zum 190. Oktoberfest alles wissen sollte
15 Tage dauert das Oktoberfest heuer. Vom 20. September bis zum 5. Oktober werden zwischen sechs und sieben Millionen Liter Bier ausgeschenkt.
© Schwarz/Hoppe
Das Münchner Oktoberfest zählt zu den größten und bekanntesten Volksfesten der Welt. Doch bevor das erste Bierfass angestochen wird, gibt es rund um die Wiesn einiges, das man Wissen sollte: Von Traditionen über kulinarische Highlights bis hin zu aktuellen Preisen und Sicherheitsmaßnahmen. Ein Crashkurs für die anstehenden 15 Wiesntage.