Rechtsanspruch Kinderbetreuung
Anzengruber droht Land: „Umsetzung nur, wenn alle Städte mit im Boot sind“
Im Rechtsanspruch-Projekt ist weiterhin der Finanz-Wurm drinnen.
© iStockphoto
Die schwarz-rote Landesregierung ist sich bei der Finanzierung des Rechts auf Vermittlung eines Kinderbetreuungsplatzes mit dem Gemeindeverband einig. Nicht so mit dem Städtebund. Dessen Tirol-Chef, Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber, stellt nun dem Land die Rute ins Fenster. Ohne gesicherte Finanzierung wird der Konsultationsmechanismus nicht beendet.