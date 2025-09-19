Anzengruber droht Land: „Umsetzung nur, wenn alle Städte mit im Boot sind“

Die schwarz-rote Landesregierung ist sich bei der Finanzierung des Rechts auf Vermittlung eines Kinderbetreuungsplatzes mit dem Gemeindeverband einig. Nicht so mit dem Städtebund. Dessen Tirol-Chef, Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber, stellt nun dem Land die Rute ins Fenster. Ohne gesicherte Finanzierung wird der Konsultationsmechanismus nicht beendet.