🎧 Podcast „Gut zu wissen“

Nägelbeißen: Woher kommt die lästige Angewohnheit und wie wird man sie wieder los?

Meist schämen sich Kinder für die abgenagten Nägel.
© Canva
Vanessa Grill

Von Vanessa Grill

Die Hälfte der Kinder in Österreich knabbert an den Fingernägeln. Bei den Erwachsenen jede/r Zehnte. Warum eigentlich? Die Tiroler Physiotherapeutin Susanne Stocker erklärt, wie es zu dieser lästigen Angewohnheit kommt und gibt Tipps zum Aufhören.

🎧 Podcast | Gut zu wissen: Nägelbeißen – wie man die lästige Angewohnheit wieder loswird

📱 Sie möchten „Gut zu wissen“ in Ihrer bevorzugten Podcast-App anhören? Klicken Sie dazu einfach auf „Abonnieren“ in der rechten oberen Ecke im Player.

Weitere Podcastfolgen mit Susanne Stocker:

undefined

🎧 Podcast „Gut zu wissen"

Keine Angst vor der Angst: Was bei Panikattacken hilft

undefined

🎧 Podcast

Wenn das Glücksgefühl nach der Geburt eines Kindes ausbleibt

🎧 Aktuelle „Gut zu wissen“-Podcastfolgen:

undefined

🎧 Podcast „Gut zu wissen“

Ängste, Zweifel, Schuldgefühle: Wie man Krisen in der Schwangerschaft bewältigt

undefined

🎧 Podcast „Gut zu wissen“

Hyaluron, Kollagen oder doch Wasser? Was die Haut tatsächlich jung hält

undefined

🎧 Podcast „Gut zu wissen“

Wie sich Social Media auf Körperbild und Selbstwahrnehmung auswirken

undefined

🎧 Podcast „Gut zu wissen“

Vom Couchpotato zum Sport-Freak: Wie viel Bewegung ist eigentlich noch gesund?

undefined

🎧 Podcast „Gut zu wissen“

Schluss mit „Da muss ich jetzt halt durch“: Den Wechseljahren den Schrecken nehmen

undefined

🎧 Podcast „Gut zu wissen“

Schönheits-Eingriffe nehmen auch in Tirol zu: Worauf man achten sollte

undefined

🎧 Podcast „Gut zu wissen“

Ein Baby ohne Windel? Eine Tirolerin weiß, wie es klappt