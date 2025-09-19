🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Nägelbeißen: Woher kommt die lästige Angewohnheit und wie wird man sie wieder los?
Meist schämen sich Kinder für die abgenagten Nägel.
© Canva
Die Hälfte der Kinder in Österreich knabbert an den Fingernägeln. Bei den Erwachsenen jede/r Zehnte. Warum eigentlich? Die Tiroler Physiotherapeutin Susanne Stocker erklärt, wie es zu dieser lästigen Angewohnheit kommt und gibt Tipps zum Aufhören.
🎧 Podcast | Gut zu wissen: Nägelbeißen – wie man die lästige Angewohnheit wieder loswird
📱 Sie möchten „Gut zu wissen" in Ihrer bevorzugten Podcast-App anhören? Klicken Sie dazu einfach auf „Abonnieren" in der rechten oberen Ecke im Player.
