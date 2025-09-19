Für Experten und Laien: Festkolloquium zur Eröffnung des Händlerforums in Aguntum

Das Museum Aguntum lädt am 26. September 2025 zu einem kostenlosen Festkolloquium ein. Anlass ist die Eröffnung des neuen Händlerforums in der antiken Römerstadt. Experten aus Österreich und Südtirol geben Einblicke in aktuelle archäologische Projekte.

Dölsach – Die römische Vergangenheit Tirols und seiner Nachbarregionen steht im Mittelpunkt eines spannenden Nachmittags in Aguntum. Das Museum der antiken Römerstadt bei Lienz öffnet seine Tore für alle Interessierten. Von 13.30 bis 16 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit sechs Fachvorträgen.

Den Auftakt machen Manfred Hainzl und Claudia Moser vom Museum Aguntum selbst. Sie stellen die Entwicklung, thematische Schwerpunkte und Vermittlungskonzepte ihrer Einrichtung vor. Anschließend gibt Hubert Steiner vom Amt für Archäologie Bozen Einblicke in die Konservierung römischer Baustrukturen in Sebatum, dem heutigen St. Lorenzen in Südtirol.

Das Händlerforum in Aguntum (Ausschnitt). © Aguntum

Nach einer Kaffeepause geht es weiter mit Beiträgen zur Römerstadt Teurnia in Kärnten und zum neuen Museum ARGENTUM in Mühldorf im Mölltal. Den Abschluss bildet ein Ausblick auf die Zukunft der Archäologie in den Tiroler Landesmuseen durch Andreas Rudigier, Direktor des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum. Das Kolloquium richtet sich sowohl an Fachleute als auch an historisch interessierte Laien.

Eventinfos: