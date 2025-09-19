„Hochgefährlich und äußerst giftig“: Schlangen bei Wohnungsöffnung entdeckt

27 lebendige Schlangen, davon 17 „hochgefährlich und äußerst giftig“, sind bei einer Wohnungsöffnung in Graz gefunden worden, so die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag in einer Aussendung. Nachdem die Beamten am Donnerstag zu einem 83-jährigen Verstorbenen, der als Reptilienhalter bekannt war, in Seckau im Bezirk Murtal gerufen worden war, hatten sie die Öffnung seiner Zweitwohnung im Grazer Bezirk Wetzelsdorf veranlasst – und wurden fündig.

In der Wohnung des Verstorbenen in Seckau entdeckten die Beamten unter anderem eine äußerst giftige Grüne Mamba in einem Terrarium. In seiner zweiten, kleinen Wohnung in Graz waren dann auch noch mehr als zwei Dutzend weitere Schlangen „in verschiedenen Käfigen und Boxen eingepfercht“, so die Polizei, „sie vegetierten in ihren eigenen Exkrementen dahin“. Der Sachverständige für Gefahrentiere, der mit einem Amtstierarzt die Beamten unterstützte, übernahm die Reptilien. (APA)