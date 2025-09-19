Jetzt abstimmen: Wählen Sie den Sport-Aufsteiger des Jahres!

Am 8. Oktober findet in der Wiener Stadthalle die 29. Lotterien Sporthilfe-Gala statt. Dabei werden nicht nur die heimischen Sportler des Jahres ausgezeichnet – gewählt von den Mitgliedern von Sports Media Austria (Österreichs Vereinigung der Sportjournalisten). Die österreichischen Sportfans sind aufgerufen, in der Kategorie „Aufsteiger:in des Jahres“ mitzuentscheiden, wer den begehrten NIKI-Award überreicht bekommt. Zur Wahl steht mit Enzo Diessl, Lilli Tagger und Daniel Tschofenig ein Trio, das in den vergangenen zwölf Monaten aufgezeigt hat.

Die drei Kandidaten im Überblick:

Enzo Diessl – Leichtathletik / Hürdenlauf

aus Leibnitz, geboren am 6. Juni 2004

Geboren in Argentinien und aufgewachsen in Österreich, ist der 21-jährige seit 2020 für Österreich startberechtigt. Im Juni lief sich Enzo Diessl das erste Mal ins Rampenlicht der internationalen Leichtathletik-Szene und holte den U23- Europameistertitel über 110 Meter Hürden. Beim Diamond League Meeting in Silesia überzeugte er mit einer Zeit von 13,20 und dem vierten Platz. Bei seinem WM-Debüt konnte sich der Steirer erneut in der Weltspitze behaupten und erreichte das Halbfinale.

Erfolge 2025 U23 Europameister

4. Platz Diamond League Meeting

Halbfinale Leichtathletik-WM

Lilli Tagger – Tennis

aus Lienz, geboren am 17. Februar 2008

Die 17-jährige Osttirolerin gilt als Shooting-Star der heimischen Tennisszene. Nach dem Viertelfinaleinzug bei den Juniorinnenbewerb der Australien Open feierte Lilli Tagger im März ihren ersten Einzeltitel auf der ITF- Women’s World Tennis Tour. Ihren größten Erfolg erreichte sie im Juniorinneneinzel der French Open, bei dem sie als ungesetzte Spielerin ohne Satzverlust das Finale erreichte und dieses klar für sich entschied. Damit ist sie die erste weibliche ÖTV-Grandsalm-Siegerin im Nachwuchsbereich.

Taggers Erfolge 2025 French Open Juniorinneneinzel Siegerin

Viertelfinalistin Juniorinneneinzel Australien Open, Wimbledon

2 ITF-Siege im Einzel

Aufstieg in die Top-300 (Platzierung 15.9.: 275)

Daniel Tschofenig – Skispringer

aus Hohenthurn bzw. Innsbruck, geboren am 28. März 2002

2025 gelang dem 23-jährigen Kärntner das, wovon die österreichische Skisprungnation träumt: Er gewann die Vierschanzentournee, damit gab erstmals seit zehn Jahren wieder einen österreichischen Gesamtsieg bei diesem Traditionswettbewerb. Bereits zu Beginn der Saison gewann Tschofenig sein erstes Weltcupspringen, insgesamt feierte er acht Siege im Einzelspringen, holte sieben weitere Einzel-Podestplätze und zwei Weltcupsiege mit dem Team. Damit sicherte er sich die große Kristallkugel für den Gesamtweltcupsieg als perfekten Abschluss seiner konstanten Leistungen.

Tschofenigs Erfolge 2025 Gesamtweltcupsieger 2024/25

Gesamtsieger Vierschanzentournee 2025

8 Weltcupsiege Einzel, 2 Weltcupsiege Team

Zur Abstimmung: