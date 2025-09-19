Beide von Lastwagen erfasst: Trauer um zwei junge Eiskunstläuferinnen nach Unfällen

Die Eiskunstlauf-Welt zeigt sich nach dem Tod von zwei jungen Sportlerinnen innerhalb von wenigen Tagen geschockt. Sowohl Julia Marie Gaiser als auch Matilda Ferrari wurden jeweils von einem Lastwagen erfasst und kamen dabei ums Leben. Gaiser wurde 23 Jahre, Ferrari 15 Jahre alt.

Gaiser, die in Südtirol geboren wurde, starb am 11. September, als sie auf dem Heimweg vom Training in Salzburg mit dem Fahrrad unterwegs war. Ein Alkoholtest des Lastwagenfahrers war Berichten zufolge negativ.

„Ihr Lachen und ihr Engagement berührten alle“

„Julia war mehr als nur eine Wettkämpferin – sie war eine strahlende Persönlichkeit in der Eiskunstlauf-Community, die für ihre Herzlichkeit, Freundlichkeit und die Inspiration, die sie jüngeren Eiskunstläufern gab, in Erinnerung bleibt. Ihr Lachen und ihr Engagement berührten alle, die das Privileg hatten, sie zu kennen“, teilte die Internationale Eislauf-Union (ISU) mit.

Gaiser hinterlasse eine Lücke, die nicht zu füllen sei, hieß es vom Weltverband. „Aber ihr Geist und ihre Liebe zu diesem Sport werden immer in Erinnerung bleiben.“

Ferrari träumte von Olympia-Teilnahme

Ferrari starb vier Tage nach Gaiser – auch sie wurde einem Lastwagen erfasst. Medienberichten zufolge war sie gerade auf dem Weg zur Schule, als das Unglück geschah. Sie „zeigte großes Engagement und Leidenschaft für den Eiskunstlauf“, hieß es in einer ISU-Stellungnahme. „Sie träumte davon, eines Tages an den Olympischen Winterspielen teilzunehmen.“