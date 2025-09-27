🎧 Podcast „Gut zu wissen“

Sexuelle Belästigung: Was wir uns alles nicht mehr gefallen lassen sollten

© iStock
Jasmine Hrdina

Von Jasmine Hrdina

Drei Viertel aller Frauen in Österreich erleben sexuelle Belästigung. Es ist kein Frauenthema, sondern betrifft die ganze Gesellschaft, sagen Katharina Hölbing vom Verein Frauen* gegen VerGEWALTigung und Andrea Laske vom Gewaltschutzzentrum Tirol. Wie wir damit umgehen sollten.

🎧 Podcast | Gut zu wissen: Sexuelle Belästigung – Was wir uns alles nicht mehr gefallen lassen sollten

Katharina Hölbing (Frauen gegen VerGEWALTigung) und Andrea Laske (Gewaltschutzzentrum Tirol, r.) geben im Podcast Einblicke darüber, wo Gesetze nicht mehr greifen und warum sexuelle Belästigung kein Frauenthema ist.
© Jasmine Hrdina

☎️💻 Hier finden Sie Hilfe

