🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Sexuelle Belästigung: Was wir uns alles nicht mehr gefallen lassen sollten
© iStock
Drei Viertel aller Frauen in Österreich erleben sexuelle Belästigung. Es ist kein Frauenthema, sondern betrifft die ganze Gesellschaft, sagen Katharina Hölbing vom Verein Frauen* gegen VerGEWALTigung und Andrea Laske vom Gewaltschutzzentrum Tirol. Wie wir damit umgehen sollten.
🎧 Podcast | Gut zu wissen: Sexuelle Belästigung – Was wir uns alles nicht mehr gefallen lassen sollten
Katharina Hölbing (Frauen gegen VerGEWALTigung) und Andrea Laske (Gewaltschutzzentrum Tirol, r.) geben im Podcast Einblicke darüber, wo Gesetze nicht mehr greifen und warum sexuelle Belästigung kein Frauenthema ist.
© Jasmine Hrdina
☎️💻 Hier finden Sie Hilfe
- Frauen helfen Frauen: fhf-tirol.at / 0512 5809770
- Frauenhaus Tirol: frauenhaus-tirol.at / 0512 342112
- Frauen gegen VerGEWALTigung: frauen-gegen-vergewaltigung.at / 0512 574416
- Verein lilawohnt (DOWAS für Frauen): lilawohnt.at / 0512 562477
- Gewaltschutzzentrum Tirol: gewaltschutzzentrum-tirol.at / 0512 571313
- Beratungs- und Hilfsangebot: gewaltfrei-tirol.at
- Frauenhelpline gegen Gewalt: 0800 222 555 / frauenhelpline.at
- Frauen im Brennpunkt Online-Beratung: www.online-frauenberatung.at
- Online-Beratung: haltdergewalt.at
- Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser: 01 544 08 20 / aoef.at
- Männerinfo: 0800 400 777 www.maennerinfo.at
- Polizei: 133 oder 112
- SMS Polizei: 0800 133 133
- Stiller Notruf in der DEC112 App
