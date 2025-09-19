Fehlverhalten gegen Kinder

Vorfälle im SOS-Kinderdorf Imst: Staatsanwaltschaft prüft möglichen Anfangsverdacht

Gegen SOS-Kinderdorf werden Vorwürfe erhoben: In Kärnten sollen Kinder und Jugendliche misshandelt worden sein. Auch in Imst soll es Vorfälle gegeben haben.
© APA/Pfarrhofer

Im SOS-Kinderdorf Imst soll es mehrere Jahre zu psychischer und physischer Gewalt gegen Kinder gekommen sein. Damals gab es keine Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, nun wird geprüft, ob ein Anfangsverdacht vorliegt.

Für Sie im Bezirk Imst unterwegs:

Alexander Paschinger

Alexander Paschinger

+4350403 3014

Thomas Parth

Thomas Parth

+4350403 2035

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561