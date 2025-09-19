Fehlverhalten gegen Kinder
Vorfälle im SOS-Kinderdorf Imst: Staatsanwaltschaft prüft möglichen Anfangsverdacht
Gegen SOS-Kinderdorf werden Vorwürfe erhoben: In Kärnten sollen Kinder und Jugendliche misshandelt worden sein. Auch in Imst soll es Vorfälle gegeben haben.
© APA/Pfarrhofer
Im SOS-Kinderdorf Imst soll es mehrere Jahre zu psychischer und physischer Gewalt gegen Kinder gekommen sein. Damals gab es keine Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, nun wird geprüft, ob ein Anfangsverdacht vorliegt.