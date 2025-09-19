Von der Kinderkrippe bis zur Volksschule: Neues Bildungszentrum in Terfens eröffnet

Das Gebäude beherbergt sowie einen Hort und Kindergarten. Auch eine Bibliothek, das Eltern-Kind-Zentrum und eine Mehrzweckhalle finden darin Platz.

Terfens hat ein neues Bildungszentrum – nach zwei Jahren Bauzeit. Am Samstag wurde es mit einem Landesüblichen Empfang eröffnet. Mit seinen 4100 Quadratmetern Nutzfläche ist es das bislang größte Einzelprojekt in der Geschichte der Gemeinde. „Mit dem neuen Bildungszentrum hat die Gemeinde Terfens einen Ort verwirklicht, an dem Lernen, Spielen und Wachsen am Stundenplan stehen“, sagte Bildungslandesrätin Cornelia Hagele bei der Eröffnung.

Neben der Volksschule mit sechs Klassen beherbergt das Gebäude einen Hort sowie Kinderkrippe und Kindergarten mit insgesamt sieben Gruppen. Außerdem bietet das Bildungszentrum Platz für eine Bibliothek, das Eltern-Kind-Zentrum und eine ausgedehnte Mehrzweckhalle.

Große Fensterflächen, Holz, Sichtbeton und Glas bestimmen die hellen und großzügigen Räumlichkeiten. © Christian Flatscher

„Wir haben hier im Dorfkern ein Zentrum geschaffen, an dem wir unsere Kinder von der Krippe bis zur Volksschule begleiten. Unsere Familien finden hier alle Angebote unter einem Dach vereint – das ist unsere Investition in die nächste Generation“, sagte Bürgermeister Florian Gartlacher.