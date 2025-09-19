Sommerschule an der HLW Kufstein: Erfolgreicher Start ins neue Schuljahr

82 neue SchülerInnen wurden in der letzten Ferienwoche an der HLW FW Kufstein begrüßt. Die Sommerschule hat sich als beliebtes Angebot etabliert, bei dem Jugendliche Hauptfächer wie Rechnungswesen und Mathematik wiederholen können.

Kufstein – Die Sommerschule an der HLW FW Kufstein erweist sich weiterhin als Erfolgsmodell. In der letzten Ferienwoche vor Schulbeginn 2025/2026 nutzten zahlreiche SchülerInnen des berufsbildenden Zweiges das Angebot, um sich gezielt auf das kommende Schuljahr vorzubereiten. Besonders gefragt waren dabei die Fächer Rechnungswesen, Mathematik, Spanisch und Italienisch.

Während ein Teil der TeilnehmerInnen Inhalte aus den Hauptfächern wiederholte und vertiefte, bereiteten sich andere auf bevorstehende abschließende Prüfungen vor. Am „Willkommenstag“ zum Ende der Sommerschulwoche wurden zudem 82 neue SchülerInnen begrüßt, denen so der Übergang in die neue Schulform erleichtert wird.

Positive Bilanz

„Die Sommerschule erfreut sich unverminderter Beliebtheit. Unsere Schule zeigt damit ihre Stärke als Ort, an dem gerne gemeinsam gelernt wird. Alle Beteiligten gehen mit Vorfreude ins neue Schuljahr“, zieht der stellvertretende HLW-Direktor und Standortleiter Prof. Mag. Martin Knapp eine positive Bilanz.