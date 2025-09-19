Duo wollte Beamer stehlen

Versuchter räuberischer Diebstahl in Innsbrucker Wohnung: Drei Personen verletzt

Freitagfrüh kam es in einer Innsbrucker Wohnung zu einem räuberischen Diebstahl, berichtet die Polizei. Eine 26-jährige Frau und ein 24-jähriger Mann stehen im Verdacht, im Zuge einer Auseinandersetzung einen Beamer entwendet und einen 35-jährigen Mann dabei mit einem Messer verletzt zu haben.

Leichte Schnittverletzungen erlitten alle drei. Eine sichergestellte vermeintliche Schusswaffe stellte sich als Spielzeugwaffe heraus. Die drei Personen wurden vorerst festgenommen, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft jedoch wieder freigelassen. Gegen den 35-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. (TT.com)

