Versuchter räuberischer Diebstahl in Innsbrucker Wohnung: Drei Personen verletzt

Freitagfrüh kam es in einer Innsbrucker Wohnung zu einem räuberischen Diebstahl, berichtet die Polizei. Eine 26-jährige Frau und ein 24-jähriger Mann stehen im Verdacht, im Zuge einer Auseinandersetzung einen Beamer entwendet und einen 35-jährigen Mann dabei mit einem Messer verletzt zu haben.