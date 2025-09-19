Jubiläumsfest im Rapoldipark

Kostenlose Kunst-Werkstätte für den Nachwuchs: Das bilding wird zehn und feiert

Jede(r) ist willkommen. Die Teilnahme an den Werkstätten des bilding ist kostenlos.
© bilding
Markus Schramek

Von Markus Schramek

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561