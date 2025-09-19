Potenter Gleiter mit dem ganz speziellen DS-Verwöhnfaktor

Der DS7 gilt als Individualist unter den Premium-SUV. Facelift, Plug-in-Hybrid, Allrad, 300-PS-Systemleistung – Zeit für einen Test.

Hochwertige Automobile für Individualisten sind selten geworden. So ist Saab tot, Cadillac vom Markt, Jaguar hat die Produktion einstweilen komplett eingestellt und auch die Wiederauferstehung der Marke Lancia steht in den Sternen. Da läuft es für die französische Premium-Marke DS schon viel besser. Als Luxusmarke des Stellantis-Konzerns (Peugeot, Citroën, Fiat, Maserati, Opel, Jeep etc.) verbindet sie nicht nur einen prägnanten Stil mit technischer Innovation und Premium-Kundendienstleistung, sondern kann mittlerweile auf eine umfangreiche Modellpalette vom kompakten DS3 bis hin zum gerade vorgestellten Luxus-Stromer „Numero“ 8 verweisen.

Gediegene Innenraumausstattung mit edlen Materialien und markeneigenen Lösungen gehört zur Kernkompetenz von DS. © Fellner

Als Publikumsliebling etablierte sich europaweit jedoch bislang der DS7. Ein außerordentlich gefälliges und an Eleganz schwer zu übertreffendes SUV der 4,6-Meter-Klasse. Nicht nur in der neu aufgelegten „Edition France“ verbindet der DS7 höchste Verarbeitungs- und Materialqualität mit vom Louvre inspirierten Rautenelementen.

Das fließende DS7-Design findet im Heck einen überaus gelungenen Abschluss. © Fellner

So gleicht der Innenraum einer Lounge mit Verwöhnfaktor – auch wenn Fensterheber in der Mittelkonsole nicht wirklich praktisch sind. Das feine Gestühl entschädigt. Das jüngste Facelift brachte dazu nicht nur eine schärfere Lichtsignatur mitsamt Pixel-LED-Scheinwerfern, sondern auch eine Überarbeitung des Infotainment-Systems mit individuell einstellbaren 12-Zoll-Schirm mit sich.

Benzin und Strom bilden unter der Haube des DS eine harmonische Kombination. © Fellner

Souverän dann das Fahrerlebnis im getesteten Plug-in-Hybrid (Akku-Ladung per Stecker). So wird der 200-PS-Turbo-Benziner von zwei Elektromotoren (110, 113 PS) an der Vorder- und Hinterachse unterstützt. Das ergibt nicht nur den in Tirol so beliebten Allradantrieb und hervorragende Traktion, sondern einen konstanten Schub, der die angegebene Systemleistung von 300 PS und 520 (!) Newtonmetern glaubhaft erscheinen lässt. Da Plug-in-Hybride ideale Pendler-Fahrzeuge sind: Bis zu 55 Kilometer fuhren wir rein elektrisch. Die Kraft reicht auch locker für Steigungen oder bis zu 135 km/h.

Aufgeladen werden kann die 14 kWh-Batterie während der Fahrt oder per Kabel mit 7,4kW. Je nach Lademöglichkeit ist der Akku nach gut zwei Stunden wieder voll oder man lädt über Nacht einfach an der Steckdose. Viele werden da wohl meist rein elektrisch gleiten und die Ruhe sowie den Komfort des adaptiven Fahrwerks genießen.

Der schön ausstraffierte Laderaum des DS7 fasst bis zu 1750 Liter. © Fellner

Auch die Alltagstauglichkeit kommt im edlen Franzosen-SUV übrigens nicht zu kurz. So sind die Platzverhältnisse auf allen Rängen großzügig. Dazu erfreut das Heck mit einem Ladeabteil, welches von 555 bis 1750 Liter Ladevolumen zur Verfügung stellt. Das sollte für Urlaubsgepäck oder Freizeitgerät allemal ausreichen.

Mit 64.030 Euro fällt der Preis für den 300-PS-Hybrid-DS samt Allrad und kompletter Ausstattung somit gar nicht einmal aus dem Rahmen.