Plus auch im August

Trotz Achterbahn beim Wetter: Tirol winkt in diesem Sommer ein Urlauber-Rekord

Tirol bleibt bei Urlaubern ein beliebtes Ziel.
© Böhm Thomas
Alois Vahrner

Von Alois Vahrner

Ankünfte und Nächtigungen sind höher als im Vorjahr, viele Gäste stehen aber bei den Ausgaben auf der Bremse.