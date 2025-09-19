Ins Krankenhaus gebracht
Fußgänger bei Fahrtraining in Wiesing von Auto erfasst und schwer verletzt
Am späten Freitagnachmittag kam es auf einem Übungsplatz eines Fahrtechnikzentrums in Wiesing zu einem schweren Unfall. Bei einer Rückwärtsfahrt übersah ein 20-jähriger Autofahrer einen 57-jährigen Mann, der zu Fuß hinter dem Pkw stand.
Der Mann wurde zu Boden geschleudert und blieb schwer verletzt liegen. Rettung und Notarzt wurden alarmiert und brachten den Schwerverletzten ins Krankenhaus Schwaz. Die Polizei ermittelt und berichtet nach Abschluss an die zuständigen Stellen.