Radfahrerin (84) bei Unfall mit unbekanntem Kind auf E-Scooter verletzt: Polizei bittet um Hinweise
Innsbruck – Am späten Freitagnachmittag, gegen 16 Uhr, fuhr eine 84-jährige Frau mit ihrem Fahrrad in Innsbruck auf der Sepp Grünbacher Promenade in Richtung Westen. Plötzlich wurde sie von einem bis dato unbekannten Kind auf einem E-Scooter überholt.
Beim Überholen kam es zum Kontakt zwischen E-Scooter und Fahrrad und die 84-Jährige stürzte. Das Kind blieb zwar kurz stehen, fuhr jedoch in weiterer Folge einfach davon.
Die Radfahrerin wurde durch den Sturz verletzt und schließlich mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.
Die Identität des Kindes ist bis dato nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen und das Kind sich unter 059133 75912 zu melden. Laut Angaben der Polizei handelt es sich um ein zwölf- bis 13-jähriges Kind. Es trug ein helles T-Shirt und eine kurze Hose. (TT.com)