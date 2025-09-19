Porsche Innsbruck: Umbau des Standortes Haller Straße wegen Feier kurz unterbrochen

Es gibt noch viel zu tun, aber es ist schon einiges getan: Der 30 Millionen Euro teure Umbau der beiden Standorte von Porsche Innsbruck geht voran, am Freitagabend wurden die ersten neuen Schauräume von Cupra, Seat, VW und VW Nutzfahrzeuge am Standort Haller Straße gebührend eröffnet.