Erste Phase abgeschlossen

Porsche Innsbruck: Umbau des Standortes Haller Straße wegen Feier kurz unterbrochen

Alexander Saltuari (Tiroler Tageszeitung) überreichte Porsche-Innsbruck-Geschäftsführer Christoph Erlmoser anlässlich der Neueröffnung eine Torte mit passenden Logos.
© Markus Höscheler
Markus Höscheler

Von Markus Höscheler

Es gibt noch viel zu tun, aber es ist schon einiges getan: Der 30 Millionen Euro teure Umbau der beiden Standorte von Porsche Innsbruck geht voran, am Freitagabend wurden die ersten neuen Schauräume von Cupra, Seat, VW und VW Nutzfahrzeuge am Standort Haller Straße gebührend eröffnet.