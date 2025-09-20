Weißhaidinger mit knapp 66 m wohl ins Diskus-WM-Finale

Lukas Weißhaidinger hat am Samstag in Tokio den Diskus auf 65,91 m geschleudert und damit wohl das Finale der besten zwölf bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften erreicht. Auf die Direktqualifikation von 66,50 fehlten nur 59 Zentimeter. Bester der Gruppe A war der schwedische Titelverteidiger Daniel Ståhl mit 69,90 m. Weißhaidinger lag hinter dem Litauer Martynas Alekna (67,16) und vor dessen Bruder und Weltrekordler Mykolas Alekna (65,39) an dritter Stelle.

Die erste Gruppe musste bereits um neun Uhr in der Früh Ortszeit (02.00 MESZ) zur Qualifikation antreten, die knapp 70 m von Ståhl, der mit Startnummer eins und im ersten der drei Versuche sein Tagwerk erledigt hatte, sind eine laute Kampfansage an Weltrekordler Alekna. Weißhaidinger, EM-Silbermedaillengewinner im vergangenen Jahr in Rom, kam auf 65,72 und 65,91 m, der dritte Wurf war ungültig. Die zweite Gruppe ist um 3.35 Uhr MESZ an der Reihe. Das Finale geht am Sonntag um 13.10 Uhr in Szene.