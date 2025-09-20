Innenminister im Interview
„Für Sicherheit verantwortlich“: Wie Gerhard Karner Kontakte mit den Taliban rechtfertigt
Für Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) geht es um Heimreisezertifikate als Voraussetzung für Abschiebungen. Seinen Kurs sieht er vom Programm der Dreierkoalition gedeckt.
© APA/Slovencik
Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) drängt auf Abschiebungen verurteilter Straftäter nach Afghanistan und Syrien. Kritik von links wie von rechts nehme er dabei in Kauf. „Laut plärren“ wie Herbert Kickl bringe aber niemand außer Landes.