Streit in Innsbruck eskaliert: Mann mit Baseballschläger attackiert

Am Freitagabend kam es vor einem Wohnhaus in Innsbruck zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen attackierte ein 33-Jähriger einen 28-Jährigen mit einem Baseballschläger und verletzte ihn dabei leicht. Vorausgegangen war offenbar ein verbaler Streit.

Im weiteren Verlauf bedrohte der 69-jährige Vater des Angreifers den 28-Jährigen mit einem Klappmesser. Die Polizei konnte sowohl den Baseballschläger als auch das Klappmesser sicherstellen. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Vorfalls dauern an. Nach Abschluss der Erhebungen wird ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet. (TT.com)