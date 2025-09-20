Frau im Rollstuhl in Hall von Unbekanntem ausgeraubt

Eine Rollstuhlfahrerin ist am Freitagabend in Hall von einem Unbekannten ausgeraubt worden. Zu dem Vorfall soll es gegen 21.20 Uhr in einem Park gekommen sein. Die 59-Jährige schilderte gegenüber der Polizei, sie habe bemerkt, dass ihr eine Person folge. Diese habe sie plötzlich am Hals gepackt und ihr mehrere Halsketten abgerissen. Anschließend sei der Täter geflüchtet.