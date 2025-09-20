Halsketten entrissen

Frau im Rollstuhl in Hall von Unbekanntem ausgeraubt

Eine Rollstuhlfahrerin ist am Freitagabend in Hall von einem Unbekannten ausgeraubt worden. Zu dem Vorfall soll es gegen 21.20 Uhr in einem Park gekommen sein. Die 59-Jährige schilderte gegenüber der Polizei, sie habe bemerkt, dass ihr eine Person folge. Diese habe sie plötzlich am Hals gepackt und ihr mehrere Halsketten abgerissen. Anschließend sei der Täter geflüchtet.

Eine sofort eingeleitete Fahndung unter Einbeziehung von mehreren Polizeistreifen verlief vorerst ergebnislos. Der Täter wurde als dunkelhaariger Mann mit dunklem Vollbart beschrieben, der mit einer dunklen Kapuzenjacke bekleidet war. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561