- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Kommentar
Weil 1 plus 1 noch immer 2 ist
Kommentarvon Wolfgang Sablatnig
Der Rauswurf des US-Talkers Jimmy Kimmel ist der vorläufige Höhepunkt eines Kreuzzugs von Donald Trump gegen die Medien. Was Trump macht, sollte auch uns in Österreich und Europa zu denken geben.
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten