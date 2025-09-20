Wissen für neue Medikamente
Innsbrucker Start-up setzt auf „Legosteinfabrik“ für RNA-Bausteine
Felix Nussbaumers Firma Innotope entwickelt maßgeschneiderte chemische Bausteine für die Analyse und Herstellung von RNA.
© Thomas Böhm
Die junge Tiroler Firma Innotope entwickelt chemische Bausteine für die Analyse und Herstellung von RNA. Das Wissen, das dadurch entsteht, hilft Forschern und Pharmafirmen weltweit bei der Entwicklung neuartiger Medikamente. Das Spin-off der Uni Innsbruck hat große Pläne.