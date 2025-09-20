Motorradfahrer prallte bei Überholmanöver in Westendorf in Gegenverkehr

Ein Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag beim Überholen eines Autos in Westendorf in den Gegenverkehr geraten. Der 28-Jährige war gegen 16.35 Uhr auf der B 170 Brixentalstraße in Fahrtrichtung Kitzbühel unterwegs, als er im Bereich Hopfgartnerwald einen vor ihm fahrenden Pkw überholen wollte. Während des Überholvorgangs geriet der Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn und streifte dort einen entgegenkommenden Pkw, der von einem 57-Jährigen gelenkt wurde.