28-Jähriger stürzte
Motorradfahrer prallte bei Überholmanöver in Westendorf in Gegenverkehr
Ein Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag beim Überholen eines Autos in Westendorf in den Gegenverkehr geraten. Der 28-Jährige war gegen 16.35 Uhr auf der B 170 Brixentalstraße in Fahrtrichtung Kitzbühel unterwegs, als er im Bereich Hopfgartnerwald einen vor ihm fahrenden Pkw überholen wollte. Während des Überholvorgangs geriet der Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn und streifte dort einen entgegenkommenden Pkw, der von einem 57-Jährigen gelenkt wurde.
Durch die Kollision kam der Mann zu Sturz und musste mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungsdienst ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht werden. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Die B 170 war für etwa eine Stunde nur einspurig befahrbar. (TT.com)