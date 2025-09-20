Meisterschaften in Innsbruck

Besondere Premiere am Tischtennis-Tisch: Mit Parkinson um die Medaillen

Das Tiroler Parkinson-Tischtennis-Team bereitet sich auf die Spiele vor: Kemal Kara, Claudia Eritscher, Barbara Schneider-Romen, Bernhard Bucher, Trainer Peter Jastner, Verena Höllrigl und Helmut Galgoczy.
Die Tischtennis-Szene für Parkinson-Betroffene ist hierzulande noch jung. Am Wochenende findet erstmals die Staatsmeisterschaft in Innsbruck statt. Die TT besuchte das Tiroler Team beim Training.

