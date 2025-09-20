Frau und Mann lagen in Thaur verletzt auf Straße: SUV-Lenker ausgeforscht

Nach einer nächtlichen Taxifahrt wurden ein 20-Jähriger und eine 24-Jährige in Thaur von einem Auto angefahren und verletzt. Dessen Lenker ergriff die Flucht, konnte mittlerweile jedoch ausfindig gemacht werden.

In der Nacht auf Samstag sind ein junger Mann und eine junge Frau in Thaur von einem Auto angefahren worden. Der Lenker ließ die beiden Verletzten einfach auf der Straße liegen, berichtet die Polizei. Er wurde inzwischen ausgeforscht.

Zu dem Vorfall kam es demnach gegen 3.20 Uhr. Ein Zeuge fand den 20-Jährigen und seine 24-jährige Begleiterin in der Solegasse auf Höhe des Hauses 19a verletzt auf der Straße liegen. Der Zeuge gab an, zuvor mit den beiden mit dem Taxi von Absam nach Thaur gefahren zu sein. Als das Taxi bei der Isserbrücke anhielt und er ausstieg, hörte er plötzlich einen lauten Zusammenprall. Kurz darauf fand er die Verletzten.

In unmittelbarer Nähe bemerkte er einen schwarzen SUV, der vor den Verletzten gewendet hatte. Der Zeuge versuchte laut eigenen Angaben, den Lenker durch Schläge auf die Seitenscheibe zum Anhalten zu bewegen, dieser brauste jedoch in Richtung Absam davon. Der Zeuge setzte anschließend die Rettungskette in Gang. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem SUV verlief bislang ohne Erfolg.

Lenker ausgeforscht