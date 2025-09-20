Tiroler Ringer Schmid möchte kein WM-Tourist sein: „Musste bei null anfangen“

Zagreb – Gewissermaßen muss sich der Tiroler Aker Schmid heute bei der Ringer-WM in Zagreb umstellen. „Ich habe jetzt lange nicht gegen andere Ringer gekämpft, sondern mit meinem Körper“, betonte der 25-Jährige, der heute in der griechisch-römischen Disziplin (Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm) sein Comeback auf der großen Bühne feiert.

Drei Schulteroperationen hatten dem Athleten des RSC Inzing reichlich Geduld abverlangt. „Auch die Ärzte haben gesagt, dass es lange dauern wird. Und es war auch nicht klar, ob ich wieder so ringen kann wie früher“, gibt der Olympia-Teilnehmer von 2021 Einblick. Es ist sogar der zweite Versuch einer Rückkehr. Denn beim Olympia-Quali-Turnier in Baku erlitt der gebürtige Iraker und 2022 eingebürgerte Schmid im April einen Rückschlag.

„Ich musste bei null anfangen. Jetzt ist die Freude so groß“, kann Schmid seinen Einstieg im WM-Sechzehntelfinale gar nicht erwarten. Und es kommt nicht infrage, kleine Brötchen zu backen: „Wenn ich zu einem Turnier fahre, möchte ich etwas holen. Nur dabei zu sein – das ist nicht mein Ding.“