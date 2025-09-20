Auf 2000 Metern Seehöhe

Paar geriet bei Wanderung in Not: Bergrettung musste in Gerlos ausrücken

Die beiden wurden in der Dunkelheit sicher ins Tal gebracht.
© ZOOM.TIROL

Für Sie im Bezirk Schwaz unterwegs:

Angela Dähling

