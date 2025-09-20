Sturz bei der Landung: Auch Tschofenig-Freundin verletzt sich bei Olympia-Testspringen

Predazzo – Einen Tag nach dem folgenschweren Predazzo-Sturz von Eva Pinkelnig auf der Normalschanze hat es am Freitagabend Alexandria Loutitt auf der Großschanze erwischt. Die Kanadierin kam in der Qualifikation bei ihrer Landung auf 129 m aus großer Höhe zu Fall, auch bei ihr schien das linke Knie verletzt. Die 21-jährige Freundin des Kärntner Gesamtweltcupsiegers Daniel Tschofenig versuchte laut dem Fachportal skispringen.com aufzustehen, wurde dann aber ins Spital abtransportiert.