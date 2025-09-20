Bergnotfall in Absam

Panik beim Abstieg: Paar musste von Hüttenspitz gerettet werden

Am Freitag wurde ein Bergnotfall im Bereich der Hüttenspitz in Absam gemeldet. Ein 31-jähriger Österreicher war mit seiner 24-jährigen Begleiterin aus Italien unterwegs. Gegen 18.37 Uhr war die Frau aufgrund von Erschöpfung und einer Panikreaktion nicht mehr in der Lage, selbstständig weiterzugehen.

Die Crew des Polizeihubschraubers „Libelle Tirol“ rückte an und barg das Paar mit dem Tau. Die beiden wurden unverletzt zum Zwischenlandeplatz in Absam gebracht.

