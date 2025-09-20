Panik beim Abstieg: Paar musste von Hüttenspitz gerettet werden

Am Freitag wurde ein Bergnotfall im Bereich der Hüttenspitz in Absam gemeldet. Ein 31-jähriger Österreicher war mit seiner 24-jährigen Begleiterin aus Italien unterwegs. Gegen 18.37 Uhr war die Frau aufgrund von Erschöpfung und einer Panikreaktion nicht mehr in der Lage, selbstständig weiterzugehen.