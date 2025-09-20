Sorge und Ärger nach neuen russischen Provokationen in der Luft

Zwölf Minuten waren russische Jets im estnischen Luftraum. Neues Treffen zwischen Selenskyj und Trump nächste Woche.

Tallinn, Warschau – Die NATO-Verbündeten wollen Anfang kommender Woche über die von Estland gemeldete Luftraumverletzung durch russische Kampfjets beraten. Es werde Konsultationen nach Artikel 4 des NATO-Vertrags geben, wie ein Sprecher des Militärbündnisses am Samstag mitteilte. Ein genauer Termin wurde nicht genannt. Unterdessen bestritt Russland eine Luftraumverletzung.

Jets Richtung Kaliningrad

Der NATO-Artikel 4 sieht Beratungen mit den Verbündeten vor, wenn sich ein NATO-Staat von außen gefährdet sieht. Estland hatte dies beantragt, nachdem drei russische Kampfflugzeuge Armeeangaben zufolge am Freitag unerlaubt in den Luftraum des EU- und NATO-Staats eingedrungen waren.

Polen meldete zudem am Freitagabend, zwei russische Kampfjets hätten sich im Tiefflug einer polnischen Bohrinsel in der Ostsee genähert und dabei eine Sicherheitszone über der Anlage verletzt. Sie hätten die Bohrplattform Petrobaltic in einer Flughöhe von 150 Metern angeflogen, hieß es. Zur Verletzung der Staatsgrenze sei es nicht gekommen.

Kreml streitet alles ab

Russlands Regierung wies die Darstellung Estlands zurück, dass drei russische Kampfjets den Luftraum des baltischen NATO-Landes bei einem Überführungsflug in die Exklave Kaliningrad verletzt haben sollen. Das Verteidigungsministerium in Tallinn veröffentlichte auf dem Portal X eine Karte mit der eigenen Darstellung der Flugroute der drei russischen Maschinen – zehn Kilometer tief im estnischen Luftraum. Die Jets der Russen seien schließlich von NATO-Kampfflugzeugen aus Italien aus dem Luftraum eskortiert worden, hieß es. Die Verletzung des NATO-Luftraums habe etwa zwölf Minuten gedauert.

Luftraumverletzungen durch Russland sorgten zuletzt zunehmend für Unruhe unter den NATO-Verbündeten in Europa, immer wieder ist die Rede von Provokationen. Bei einem russischen Luftangriff auf die Ukraine war erst in der vergangenen Woche eine große Zahl von Drohnen in den Luftraum Polens und damit der NATO geflogen. Die polnische Luftwaffe und andere NATO-Verbündete schossen erstmals einige der Flugkörper ab.

Massive Angriffe

Russland griff die Ukraine in der Nacht zum Samstag erneut massiv aus der Luft an. Präsident Wolodymyr Selenskyj zufolge wurden dabei mindestens drei Menschen getötet und Dutzende verletzt. Moskaus Militär setzte nach Angaben aus Kiew 40 Raketen und Marschflugkörper und etwa 580 Drohnen ein.