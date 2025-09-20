Fiats Klassiker startet ins Elektrozeitalter
Fiat Grande Panda Electric: Retro-Design, moderne Technik und faire Preise für den vollelektrischen Kleinwagen
Kantig, aber charmant: Die Pixel-Scheinwerfer des Fiat Grande Panda Electric zitieren die 80er – mit modernem Twist.
© Lukas Letzner
Fiat wagt mit dem Grande Panda Electric den Schritt in die Zukunft – ohne dabei die Vergangenheit zu vergessen. Der vollelektrische Kleinwagen knüpft optisch und namentlich an den Kult-Panda der 1980er-Jahre an, fährt aber technisch auf einem ganz neuen Niveau.