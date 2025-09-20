Country-Musiker und Grammy-Gewinner starb bei Flugzeugabsturz

Nashville – Der US-Countrymusiker und Grammy-Gewinner Brett James ist bei einem Flugzeugabsturz im US-Bundesstaat North Carolina ums Leben gekommen. Auch James' Ehefrau sowie seine Stieftochter, die mit ihm am Donnerstagnachmittag mit dem Kleinflugzeug unterwegs waren, starben, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten.

Der 57-Jährige war eine feste Größe der Musikszene im Country-Epizentrum Nashville, Tennessee. Er schrieb Lieder für Stars wie Taylor Swift und Bon Jovi. Zu seinen größten Hits zählt „Jesus, Take the Wheel“, gesungen von Carrie Underwood, für den er 2007 mit einem Grammy Award ausgezeichnet wurde.

Musiker gewürdigt

„Manche Dinge sind einfach unfassbar. Der Verlust von Brett James für seine Familie und unsere Musikgemeinde ist zu groß, um ihn in Worte zu fassen“, schrieb Underwood in einem Instagram-Post am Freitag (Ortszeit). James sei ein „guter Kerl“ gewesen, für sie der Inbegriff von „cool“. Er hinterlasse eine Lücke, die wohl nie geschlossen werde, so die Sängerin.