80 Meter abgestürzt
64-Jähriger stürzte in Reutte vor Augen seiner Begleiter in den Tod
Mit Familienmitgliedern und Bekannten war der deutsche Wanderer im Bereich des Säulings unterwegs. Plötzlich rutschte er aus und stürzte ab.
Für Sie im Bezirk Reutte unterwegs:
Simone Tschol
+4350403 3042
Helmut Mittermayr
+4350403 3043
