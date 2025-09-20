80 Meter abgestürzt

64-Jähriger stürzte in Reutte vor Augen seiner Begleiter in den Tod

Mit Familienmitgliedern und Bekannten war der deutsche Wanderer im Bereich des Säulings unterwegs. Plötzlich rutschte er aus und stürzte ab.

