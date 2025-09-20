Nichts für schwache Nerven: Schwazer Handballer gewinnen nächsten Krimi

Wieder mussten die Fans lange mit den Schwazer Handballern zittern, erst 31 Sekunden vor Schluss viel im HLA-Spiel der entscheidende Siegtreffer zum 37:36.

Schwaz – Wer momentan auf der Suche nach Krimi-Stimmung ist, der ist bei den Schwazer Handballern an der richtigen Adresse. Nach einer knappen Niederlage mit einem Tor gegen den HC Linz und einem sehr knappen 25:24 in Bärnbach lieferten sich die Tiroler am Samstag das nächste packende Duell in der Handball Liga Austria (HLA). Erst 31 Sekunden vor Schluss gelang den Schwazern dank Philipp Joachimsen der entscheidende Treffer zum 37:36-Erfolg gegen die BT Füchse. Ein letztes Aufbäumen der Gegner scheiterte an Goalie Boris Tanic.