Aggressiver 31-Jähriger attackierte in Imster Lokal Gäste und Polizisten

Ein stark alkoholisierter Mann sorgte Freitagabend in Imst für einen größeren Polizeieinsatz.

Am Freitag gegen 21.30 Uhr eskalierte in einem Lokal in Imst die Situation: Ein 31-jähriger Österreicher, der unter erheblichem Alkoholeinfluss stand, geriet mit mehreren Gästen in Streit und verhielt sich zunehmend aggressiv. Auch im Bereich der Kramergasse setzte er sein Verhalten fort.

Als die Polizei einschritt, reagierte der Mann mit massiven Beschimpfungen und Angriffen gegen die Beamten. Der Randalierer musste schließlich unter Anwendung von Körperkraft festgenommen werden. Ein Alkotest ergab eine erhebliche Alkoholisierung.