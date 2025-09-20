Mehrere schwere Radunfälle in Tirol am Wochenende : Zwei Personen ins Krankenhaus geflogen

Gleich drei Radfahrerinnen und Radfahrer verunglückten am Freitag und Samstag in Tirol schwer. In Hopfgarten, Heiterwang und Lienz mussten die Verunfallten mit teils schweren Verletzungen in Krankenhäuser geflogen oder gebracht werden.

Am Freitagnachmittag kam es in Lienz zu einem schweren Radunfall: Ein 58-jähriger E-Mountainbiker war auf dem Fahrradstreifen der Amlacher Straße unterwegs, als eine Familie mit Kind – ebenfalls auf ihren Fahrrädern – plötzlich die Fahrbahn querte. Um eine Kollision mit dem etwa sechsjährigen Mädchen zu verhindern, bremste der 58-Jährige stark, betätigte jedoch zu heftig die Vorderradbremse und kam zu Sturz. Dabei zog er sich eine schwere Schulterverletzung zu. Er wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Lienz gebracht. Zu einer Berührung mit dem Kind kam es nicht. Die Familie nahm den Sturz offensichtlich nicht wahr und setzte ihre Fahrt fort. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lienz unter Tel. 059133-7230 zu melden.

Am Samstagvormittag verunglückte eine 62-jährige Deutsche in Heiterwang. Sie stürzte am Radweg neben der L 355 und wurde bewusstlos von einem zufällig vorbeikommenden Radfahrer aufgefunden, der sofort die Rettungskette in Gang setzte. Die Frau erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma sowie mehrere Rissquetschwunden. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und eine Notärztin wurde sie mit dem Notarzthubschrauber „Martin 2“ in die Klinik nach Murnau geflogen.